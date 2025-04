Belém tem baixo consumo de frutas e hortaliças, mas frutas típicas podem virar aliadas da saúde

Você já parou pra pensar na quantidade de frutas e hortaliças que consome durante a semana? Uma pesquisa recente do Ministério da Saúde, a Vigitel Brasil 2023, mostrou que Belém é uma das capitais onde esse hábito ainda pode melhorar bastante: apenas 18,1% dos adultos comem frutas e legumes em cinco ou mais dias da semana.

Apesar de ser um índice mais baixo em relação a outras capitais, o dado serve como um alerta positivo: há muito espaço para crescer, e o melhor, com uma variedade riquíssima de frutas regionais que só o Pará tem!

Entre os homens de Belém, 14,1% têm o hábito de incluir frutas e hortaliças com mais frequência na alimentação. Já entre as mulheres, o número é um pouco maior: 21,4%. Quando se trata de atingir a meta da Organização Mundial da Saúde, que recomenda pelo menos 400 gramas de frutas e hortaliças por dia, o equivalente a cinco porções — Belém aparece com 12,6% da população cumprindo essa recomendação.

A médica clínica e nutróloga Fernanda Vasconcelos, que atua em Parauapebas, destaca que investir em uma alimentação colorida e natural pode fazer uma grande diferença na saúde. “Frutas e verduras ajudam a prevenir doenças, protegem o coração, fortalecem o sistema imunológico e ainda dão mais energia no dia a dia”, explica.

A riqueza do Pará na mesa

O mais curioso é que, em meio a esses números, o Pará é um verdadeiro celeiro de frutas cheias de sabor e nutrientes. Muitas delas fazem parte da cultura e da história do estado — e podem ser grandes aliadas de uma alimentação mais saudável. A Dra. Fernanda destaca algumas opções típicas da região:

Açaí: além de saboroso, é rico em antioxidantes e gorduras boas, que fazem bem para o coração e intestino.

Cupuaçu: cheio de vitaminas do complexo B e fibras, ajuda no metabolismo e regula o intestino.

Tucumã: fonte de vitamina A e ômega 3, fortalece a imunidade e a saúde dos olhos.

Bacuri: com potássio e vitamina C, auxilia nou controle da pressão e reforça as defesas do organismo.

Uxi: conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e antivirais, é usado até para cuidar da saúde feminina.

Graviola: tem efeito calmante, digestivo e é rica em fibras.

Murici: contém fósforo, cálcio e vitamina C.

Bacaba: parecido com o açaí, é cheio de antioxidantes e gorduras saudáveis.

Incluir mais frutas e hortaliças nas refeições pode ser mais fácil do que parece. Vale começar com um suco natural no café da manhã, uma salada no almoço ou uma fruta como sobremesa. Além disso, aproveitar a diversidade local é uma forma gostosa de cuidar da saúde com o que a terra paraense tem de melhor.

Por: Thays Garcia

Com informações de TG Assessoria de Imprensa

Imagem: Reprodução Redes Sociais