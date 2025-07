Belém recebe usina solar da Transpetro e avança na sustentabilidade na Amazônia

Belém acaba de ganhar destaque no cenário nacional da sustentabilidade com a inauguração da segunda usina solar fotovoltaica da Transpetro. Instalada no terminal da empresa na capital paraense, a planta tem capacidade para suprir 100% da demanda energética local, com investimento de R$ 3,2 milhões e economia estimada em R$ 400 mil por ano.

A iniciativa faz parte do projeto Terminal + Sustentável, que busca tornar as operações da Transpetro mais limpas, especialmente na Amazônia. Com potência de 300 kW suficiente para abastecer cerca de 80 residências a usina evita a emissão de 30 toneladas de CO₂ ao ano.

Além da energia solar, o terminal aposta em soluções como o reuso da água da chuva, o que deverá economizar quase 5 milhões de litros de água potável por ano. A área administrativa já conta com o sistema, e a implantação na área industrial está prevista para outubro.

A Transpetro também está formando “embaixadores da sustentabilidade”, com colaboradores treinados para promover ações ambientais dentro e fora da empresa, incluindo visitas guiadas e atividades em escolas.

Com a proximidade da COP 30, marcada para novembro de 2025 em Belém, o terminal será aberto para receber delegações nacionais e internacionais. A ideia é transformar o espaço em uma vitrine de inovação sustentável no setor de óleo e gás.

A próxima meta da Transpetro é levar uma usina solar para o terminal de Coari, no Amazonas, reforçando o compromisso da empresa com a preservação da Amazônia e a transição energética.

Imagem: Reprodução