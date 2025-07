Paysandu protesta contra escalação de árbitro e pede substituição à CBF

O Paysandu manifestou indignação com a escolha do árbitro Marcelo de Lima Henrique para apitar o jogo contra o Coritiba, marcado para sábado (19), pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube informou que vai protocolar um pedido formal à CBF solicitando a substituição do árbitro.

A insatisfação se deve à atuação de Marcelo como responsável pelo VAR na partida anterior do time bicolor, contra o Atlético-GO, que terminou empatada em 2 a 2 na Curuzu. Segundo o clube, o árbitro interferiu diretamente no resultado ao recomendar a marcação de um pênalti controverso contra o Paysandu, que resultou no segundo gol do adversário.

Na nota oficial divulgada nesta quarta-feira (16), o Paysandu classificou a escalação como “uma falta de respeito e bom senso”, e afirmou que não aceitará ser prejudicado novamente por decisões da arbitragem.

O clube paraense ocupa atualmente a zona de rebaixamento e considera que erros como esse comprometem ainda mais sua luta para se recuperar na competição.

Imagem: Reprodução