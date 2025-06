Belém sedia 4º Encontro das Cidades da Amazônia para debater adaptação climática e COP30

Começou nesta quinta-feira (30), em Belém, o 4º Encontro das Cidades da Amazônia e do Brasil, um evento que propõe a construção de soluções coletivas para enfrentar os impactos da crise climática. A iniciativa visa promover uma adaptação climática justa e participativa, especialmente no contexto urbano da região amazônica, em preparação para a COP30, que será realizada na capital paraense em 2025.A coordenadora geral do Encontro, a arquiteta e urbanista Jade Jares, destaca que o evento propõe um olhar transformador sobre o futuro das cidades. “Queremos construir uma cidade mais justa para todos”, afirmou. A programação inclui mesas de debate, oficinas, vivências e compartilhamento de experiências que conectam a sociedade civil e gestores públicos em um esforço conjunto de inovação climática urbana.

Entre os destaques desta edição está a participação internacional da arquiteta e urbanista Belén Desmaison, reconhecida por sua atuação em projetos sobre cidadania, mudanças climáticas e urbanismo na Amazônia. Ela coordena o projeto CASA Cidades Auto-Sustentáveis Amazônicas e foi premiada por instituições como o World Architecture Forum, a Bienal Peruana de Arquitetura e Urbanismo e a União Internacional de Arquitetos.A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) também tem se destacado no tema, com ações voltadas para a justiça climática, políticas públicas ambientais e resiliência das cidades. No último dia 26 de maio, por proposição do deputado estadual Dirceu Ten Caten (PT), a Alepa realizou uma sessão especial sobre a Campanha da Fraternidade 2025, que terá como tema central as mudanças climáticas e a necessidade de mudança de mentalidade em prol da sustentabilidade.

A Fundação Rádio e TV da Alepa também está engajada na discussão por meio da série “Alepa por dentro da COP”, que já chegou ao seu quarto episódio, ampliando o debate sobre os preparativos para o evento internacional.Consolidado no calendário nacional, o Encontro das Cidades se firma como um espaço estratégico para o diálogo sobre o futuro das cidades brasileiras diante da emergência climática. A realização é do Laboratório da Cidade.

Imagem: Agência Gov