Enade 2025 terá provas em outubro e novembro; veja quem deve participar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o edital do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2025. O exame, obrigatório, avalia a qualidade dos cursos de graduação em todo o país.

Este ano, as provas serão aplicadas em três datas distintas:

19 de outubro: cursos de Medicina

26 de outubro: cursos de Licenciatura

23 de novembro: Bacharelados e cursos superiores de tecnologia

Entre as áreas avaliadas estão licenciaturas como Artes Visuais, Ciências Biológicas, Educação Física, Filosofia, Pedagogia, além de bacharelados em Administração, Direito, Psicologia e Medicina, entre outros. Os cursos tecnológicos incluem Design Gráfico, Logística, Marketing, entre vários.

Devem participar do Enade os concluintes que já cumpriram ao menos 80% da carga horária dos cursos de bacharelado e licenciatura, sem previsão de colação de grau até 31 de agosto de 2025. Para cursos tecnológicos, a exigência é de pelo menos 75% da carga horária concluída, também sem previsão de colação de grau até a mesma data. A inscrição é feita exclusivamente pela instituição de ensino.

Novidade para Medicina

Este será o primeiro ano de aplicação do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). Estudantes de Medicina poderão optar por usar a nota da prova no processo seletivo do Exame Nacional de Residência (Enare). Além disso, médicos formados poderão se inscrever no Enamed para concorrer a vagas de residência médica. As inscrições ocorrerão de 7 a 18 de julho.

O edital também define prazos para inscrição, aplicação das provas e a avaliação prática das licenciaturas, que ocorrerá em dois períodos: um no segundo semestre de 2025 e outro em 2026, com datas a serem divulgadas.