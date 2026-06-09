Belém sedia seminário regional sobre proteção e direitos da infância e adolescência

Nos dias 11 e 12 de junho, especialistas e movimentos sociais se reúnem na Sudam para debater o combate ao trabalho infantil e os desafios das comunidades ribeirinhas e indígenas.

A capital paraense será palco de um dos mais importantes encontros sobre direitos da infância e adolescência da Região Norte. Nos dias 11 e 12 de junho, Belém sediará o Seminário Regional “Dignidade para a Infância”, promovido pela Associação Beneficente O Pequeno Nazareno, em parceria com o Programa Socioambiental da Petrobras, e com co-realização do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária e do Movimento Nacional Criança Não é de Rua. O evento acontecerá das 9h às 17h, na Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

O seminário tem como objetivo fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos por meio da disseminação de boas práticas voltadas à proteção de crianças e adolescentes com direitos violados. A programação reunirá especialistas, pesquisadores, representantes de órgãos públicos, movimentos sociais e organizações da sociedade civil para debater estratégias de atuação e fortalecimento da rede de proteção.

Realizado no Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, o encontro terá esse tema como pauta central, promovendo reflexões sobre prevenção, enfrentamento e garantia de direitos. Também serão discutidos o direito à convivência familiar e comunitária e os desafios enfrentados pelas infâncias ribeirinhas, indígenas, urbanas, periféricas e de fronteira da Região Norte.

Entre os convidados estão especialistas de referência nacional nas áreas de direitos humanos, assistência social, proteção à infância e combate ao trabalho infantil. A expectativa é reunir profissionais da rede socioassistencial, representantes do Sistema de Justiça, conselhos de direitos, universidades, educadores, estudantes e lideranças comunitárias, fortalecendo o diálogo e a construção de soluções para a proteção integral de crianças e adolescentes.

SERVIÇO

Seminário Regional Dignidade para a Infância

Data: 11 e 12 de junho

Horário: 9h às 17h

Local: Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) – Belém (PA)

Entrada gratuita

Link de credenciamento de imprensa: https://forms.gle/Y2623HdcFexsRhdA6

Foto Divulgação