Belém torna-se a primeira capital do Norte com patinetes elétricos públicos

A partir de domingo (3 de agosto de 2025), Belém passa a contar oficialmente com patinetes elétricos para uso compartilhado. A iniciativa da prefeitura, por meio da Segbel e em parceria com a empresa JET Brasil, disponibiliza 600 patinetes gratuitos, que estarão espalhados nos principais pontos da cidade no projeto-piloto que segue por 180 dias .

Dos 600 equipamentos, 60 (10%) serão reservados para uso gratuito por agentes municipais da mobilidade e ordem pública. O prefácio, Igor Normando, destacou que o projeto moderniza a mobilidade urbana com uma opção sustentável e acessível para deslocamentos curtos .

O serviço é ativado por meio do aplicativo JET Brasil, disponível para Android e iOS. A liberação dos patinetes ocorre via QR Code. O app também apresenta um mapa com as áreas da cidade onde os equipamentos estarão disponíveis .

As regras de uso incluem:

Proibido para menores de 18 anos

Velocidade máxima de 20 km/h em ciclovias, 6 km/h em áreas de pedestres e 40 km/h em vias

Uso individual (sem dupla)

Recomendado o uso de capacete e itens refletivos à noite

Não é necessária CNH para uso

É proibido dirigir sob efeito de álcool

A empresa JET Brasil será responsável pela gestão técnica, manutenção, recolhimento de patinetes em áreas irregulares, suporte técnico em campo e relatórios mensais sobre o uso. As tarifas poderão ser cobradas por minuto, hora, dia ou mês, conforme a demanda do usuário, sem custos para a Prefeitura de Belém .

Imagem: Jader Paes