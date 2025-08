Após Trump acenar para conversa, Lula diz: “Sempre abertos ao diálogo”

Presidente dos EUA afirmou à jornalista nesta sexta-feira (1º) que o petista pode ligar para ele “a qualquer momento” e declarou: “eu amo o povo brasileiro”

Leonardo Ribbeiro, da CNN

Após o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode ligar para ele “a qualquer momento” para discutir tarifas e outros conflitos entre os países, o representante brasileiro usou as redes sociais para falar que sempre esteve aberto ao diálogo.

Contudo, Lula voltou a defender a soberania do Brasil diante das sanções aplicadas ao país.

“Sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições. Neste momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e nossos trabalhadores, e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano”, escreveu Lula na noite desta sexta-feira (1º).

Mais cedo, em entrevista à jornalistas no jardim da Casa Branca, Trump disse: “Ele [Lula} pode falar comigo quando quiser. Vamos ver o que acontece, eu amo o povo brasileiro” e finalizou afirmando que “as pessoas que governam o Brasil fizeram a coisa errada”.

As declarações ocorrem em meio a um momento de tensão na relação entre os dois países. Na quarta-feira (30), Trump assinou uma ordem executiva que impõe uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, alegando práticas do governo Lula que prejudicariam empresas americanas, violariam a liberdade de expressão e afetariam interesses estratégicos dos EUA.

Antes mesmo das falas de Donald Trump, auxiliares diretos do presidente Lula já vinham falando na possibilidade de um encontro entre os dois à margem da Assembleia Geral da ONU, que ocorre em Nova York na segunda semana de setembro.

© Marcelo Camargo/Agência Brasil