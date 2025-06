Participante que ganhou R$ 100 mil no Domingão teve torcida de amigo famoso

O economista e ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, surpreendeu os telespectadores ao revelar que é amigo de Matheus Faria –engenheiro que faturou R$ 100 mil durante o Quem Quer Ser um Milionário? neste domingo (29). “Ele não levou um milhão, mas levou os nossos corações”, disse o influenciador.

Engenheiro com pós-graduação na universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Faria deixou o apresentador Luciano Huck de queixo caído ao responder com facilidade às questões. Ele, porém, acabou errando a que valia justamente R$ 150 mil –a apenas três perguntas do prêmio máximo.

Gil até publicou um vídeo em suas redes sociais para parabenizar o amigo pelo feito no programa da Globo. “Você é incrível, inteligente, destemido. Tô honrado por você, tô muito orgulhoso de você, por você ser a pessoa tão maravilhosa que é”, começou.

“Deus te abençoe, você tem uma luz, um conhecimento, te amo muito e sou muito orgulhoso de ser seu amigo. Pra mim, você já ganhou. Ganhou no meu coração, amigo. Te amo”, finalizou.

A questão parecia simples, mas acabou pegando o participante de desprevinido: “Quanto tempo a Terra leva para fazer sua rotação?”. As alternativas eram 23h56, 23h58, 24h01 e 24h02.

Para tentar acertar, o estudante utilizou o recurso “meio a meio”, que elimina duas opções incorretas. Ainda assim, acabou escolhendo a letra B, que apontava 23 horas e 58 minutos como resposta. O público se frustrou com o erro, já que a alternativa correta era a letra A: 23 horas e 56 minutos.

Apesar do tropeço na reta final, Matheus não saiu de mãos vazias. Como estava na fase de R$ 100 mil antes de errar, ele garantiu essa quantia como prêmio e deixou o palco aplaudido. A resposta errada impediu que ele seguisse na disputa pelos R$ 1 milhão.

© 2025 Notícias da TV | Proibida a reprodução