Prefeitura entrega revitalização do setor de ervas do Ver-o-Peso

A maior feira a céu aberto da América Latina acordou mais agitada ontem, quinta-feira, 17. Conhecida internacionalmente, o complexo do Ver-o-Peso tem no setor de ervas uma de suas principais atrações. É lá que suas tradicionais vendedoras espalham simpatia, vendendo seus produtos a turistas e paraenses com a cara da cultura e do misticismo amazônicos.

E foram elas, as famosas erveiras, que ganharam um presente nesta manhã. A Prefeitura de Belém entregou os setores de ervas e hortifruti do Ver-o-Peso completamente revitalizados.

Acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, André Cunha, e da secretária executiva de Obras e Infraestrutura, Danusa Mayara, o prefeito Igor Normando foi muito comemorado pelos trabalhadores da feira, com direito a banho de ervas, jogado carinhosamente em sua cabeça.

“O Ver-o-Peso não é só o nosso maior cartão-postal, é um pouco de cada um de nós. Ele representa a nossa cultura, diversidade e gastronomia. E, hoje, poder entregar, junto com os governo federal e estadual, esta obra, é motivo de muito orgulho”, afirmou o prefeito.

PRONTOS PRA FAZER BONITO NA COP

Os trabalhadores do setor de ervas comemoraram seus novos equipamentos de vendas, que tem a base dos boxes em alvenaria. Na parte superior, atendendo aos pedidos das próprias erveiras, foi colocada uma “tela moeda”, item que facilita o armazenamento e a exposição os produtos.

Em ambos os setores, ervas e hortifruti, o piso foi substituído, a infraestrutura refeita, o quadro de distribuição elétrica modernizado e a iluminação em LED, instalada.

“Nosso prefeito está de parabéns! Ele nos tirou do meio da sujeira, das barracas velhas, para nos dar estes equipamentos tão bonitos. Hoje estou fazendo 75 anos de idade e ganhei este presente: um lugar digno para trabalhar”, comemorou Beth “Cheirosinha”, uma das mais famosas erveiras do setor, que trabalha há 55 anos no Ver-o-Peso.

Com a revitalização, foram contemplados 83 permissionários. São 58 os permissionárias que atuam em 80 equipamentos de vendas de ervas, e mais 25 permissionários que atuam em 53 equipamentos de vendas de hortifruti.

“A nossa expectativa é a de aumentar nossas vendas com essa estrutura de qualidade. Principalmente agora, com a COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025) vindo aí. Vamos mostrar nossa cultura aos turistas da melhor forma”, disse a vendedora de hortifruti Francinete Barbosa, 49 anos.

MAIS UMA ETAPA CONCLUÍDA

A entrega dos setores de ervas e hortifruti faz parte da reforma completa do Complexo Ver-o-Peso, que já está 90% concluída. No valor de R$ 60 milhões, a obra é um convênio entre Prefeitura de Belém e Itaipu Binacional e irá beneficiar cerca de 2 mil trabalhadores que atuam na feira e suas famílias.

No último dia 24 de junho, o prefeito Igor Normando entregou a Feira do Açaí completamente reformada. Além da feira, também foram entregues a revitalização da Pedra do Peixe e da rua da Ladeira, áreas tradicionais do centro histórico da capital paraense.

A requalificação do Ver-o-Peso é uma das principais ações urbanísticas de Belém, com vistas à COP 30, que irá ocorrer em Belém de 10 a 21 de novembro deste ano.

“Estamos muito próximos de entregar um dos mais importantes cartões-postais de Belém, completamente requalificado. É mais um compromisso da Prefeitura de Belém com a valorização da cultura, da economia popular e da memória histórica da nossa cidade”, destacou o secretário de obras e infraestrutura, Arnaldo Dopazo.

“A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está, desde o início, acompanhando de perto esse processo de transformação do Ver-o-Peso. Seja organizando os permissionários durante as obras ou fiscalizando os trabalhos de revitalização. Estamos muito felizes em presenciar esse projeto tão importante da Prefeitura de Belém muito próximo de sua conclusão”, afirmou André Cunha, secretário de Desenvolvimento Econômico.

Fonte e imagens: Agência Belém