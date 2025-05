Brincar e aprender: Biblioteca Carmen Sousa promove oficinas com brinquedos recicláveis em Belém

Em comemoração ao Dia Mundial do Brincar, celebrado no dia 28 de maio, a Biblioteca Carmen Sousa, no bairro do Telégrafo, em Belém, preparou uma programação especial voltada ao público infantil. Entre os destaques estão duas oficinas criativas que ensinam crianças a produzirem brinquedos usando materiais recicláveis.

A primeira oficina, intitulada “Fabricando Personagens Divertidos”, acontece no dia 14 de maio, às 15h. Nela, os participantes vão transformar caixas de leite em personagens como o Saci, Emília, Garfield, Pequeno Príncipe e até figuras do universo Minecraft — unindo diversão, imaginação e sustentabilidade.

Já no dia 21 de maio, também às 15h, o servidor da Fundação Cultural do Pará, Max Saraiva, comanda a oficina “Criação de Brinquedos com Materiais Recicláveis”. A proposta é incentivar o trabalho em grupo por meio da criação de jogos de tabuleiro e outras brincadeiras colaborativas, mostrando que é possível se divertir reutilizando o que normalmente vai para o lixo.

A programação especial começou nesta sexta-feira (10), com a exibição do clássico Toy Story, dentro do projeto CineBook. As atividades seguem até o final do mês com o projeto “Vai e Vem da Leitura”, que traz gincanas literárias e brincadeiras educativas, promovendo o hábito da leitura e aproximando as crianças do universo dos livros.

Tudo é gratuito, e a ideia é transformar o brincar em uma ponte para o conhecimento, a consciência ambiental e o incentivo à leitura.

Serviço:

Oficinas Infantis – Biblioteca Carmen Sousa

Datas: 14 e 21 de maio

Horário: 15h

Local: Biblioteca Carmen Sousa – Curro Velho

Endereço: Rua Professor Nelson Ribeiro, 287 – Telégrafo, Belém (PA)

Imagem: Divulgação