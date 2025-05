Gatos são guardiões espirituais? Especialista explica o poder místico desses felinos

Você já reparou que seu gato dorme muito, ronrona perto de você ou insiste em ficar aos pés da cama? Para além da fofura, esses comportamentos podem ter um significado espiritual profundo.

Segundo a consultora espiritual Kelida Marques, os gatos são verdadeiros guardiões espirituais. “É comum ouvirmos que gatos têm sete vidas, e você sabe por quê? Porque eles conseguem enxergar até sete dimensões além da nossa”, explica. Ela afirma que esses felinos têm forte conexão com o plano astral e com a mediunidade algo que qualquer tutor atento pode perceber.

Kelida compartilhou três sinais espirituais que mostram como os gatos atuam para proteger seus donos:

1. Dormir para recarregar a missão espiritual

Os gatos dormem por muitas horas e isso tem uma razão: durante o sono, eles se conectam com o mundo espiritual, recarregam suas energias e se preparam para continuar atuando como filtros energéticos. Eles transmutam as energias do ambiente e o descanso é essencial para manter essa capacidade ativa.

2. Deitados ao lado da cama: proteção durante o sono

Se seu gato gosta de dormir aos pés da cama, isso pode ser mais do que uma escolha confortável. “Ele está protegendo você”, diz Kelida. Os felinos sentem variações energéticas e podem vigiar o ambiente durante seu sono, evitando perturbações espirituais ou pesadelos.

3. Ronronar para curar e harmonizar

O ronronar de um gato não é apenas sinal de bem-estar. Ele emite uma frequência vibracional capaz de harmonizar ambientes e aliviar tensões. Quando um gato se aproxima e ronrona perto de você, pode estar limpando bloqueios energéticos e afastando energias negativas.

“Quando um gato escolhe viver com você, não é por acaso. Ele sabe que sua presença ali é necessária. Cuide dele com amor, pois ele cuida de você com a alma”, finaliza Kelida.

Kelida Marques é referência em espiritualidade e possui um dos maiores canais sobre o tema no YouTube, com mais de 1,27 milhão de inscritos. Psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana, ela atua com práticas como o Mapa da Alma, baralho cigano, numerologia, cartas psicografadas e rituais de cura — sempre integrando corpo, mente e espírito.

Imagem: Reprodução Internet