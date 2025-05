Jaderson segue na UTI após trauma na cabeça, mas apresenta evolução favorável, diz Clube do Remo

O meia Jaderson, do Clube do Remo, segue internado na UTI após sofrer um traumatismo cranioencefálico durante o clássico Re-Pa, na última quarta-feira (7), válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense. A colisão com o zagueiro Novillo, do Paysandu, resultou em sangramentos no cérebro, exigindo cuidados intensivos.

Na tarde desta sexta-feira (9), o clube atualizou o estado de saúde do atleta por meio de nota oficial e entrevista do chefe do departamento médico, doutor Jean Klay, à Rádio Clube do Pará. Segundo ele, apesar da gravidade do caso, o jogador apresentou evolução clínica nas últimas 24 horas.

“Ele teve pontos de sangramento no cérebro, e isso é uma coisa muito séria. A prioridade agora é garantir a estabilidade e evitar riscos maiores. A parte esportiva está em segundo plano”, afirmou o médico.

Jaderson está consciente e sem déficits neurológicos, mas permanece sob vigilância neurológica contínua no Hospital Porto Dias, em Belém. A equipe médica, que conta com o neurocirurgião Dr. Amilton Araújo Júnior, avalia a possibilidade de cirurgia, embora o tratamento conservador ainda esteja sendo considerado.

De acordo com Jean Klay, o paciente é reavaliado a cada duas horas, e as próximas 48 horas serão cruciais para definir os próximos passos da recuperação.

O jogador está fora da final do Campeonato Paraense, que acontece neste domingo (11), no Mangueirão. “Não vamos liberar um atleta com coágulos na cabeça para qualquer atividade física. Ainda não há previsão de alta ou retorno aos gramados”, completou o médico.

Boletim Médico – Jaderson Flores dos Reis (09/05/2025):

Internado na UTI do Hospital Porto Dias

Quadro clínico estável e consciente

Sem déficit neurológico

Monitoramento intensivo por tempo indeterminado

A torcida azulina segue em corrente positiva pela plena recuperação do jogador.

Imagem: Divulgação