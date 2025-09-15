segunda-feira, setembro 15, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
Caminhada no Parque do Utinga reforça importância da doação de órgãos e tecidos

Neste domingo (14), o Parque do Utinga, em Belém, recebeu uma caminhada alusiva à campanha Setembro Verde, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. O evento contou com a participação de famílias, voluntários, ativistas e profissionais de saúde que levaram informações e sensibilização para quem passava pelo parque.

Durante o encontro, foram distribuídos panfletos explicativos e promovidas rodas de conversa para esclarecer dúvidas comuns, como quem pode ser doador, como fazer o registro oficial e a importância desse gesto para salvar vidas. Uma faixa com o slogan “Doar é multiplicar vida” chamou atenção dos participantes e ajudou a engajar o público presente.

Autoridades e representantes da saúde participaram do evento, destacando que apesar dos avanços, ainda é preciso melhorar o sistema de captação e garantir que mais pessoas se tornem doadoras. Também foi ressaltado que a doação pode aliviar a fila de espera por transplantes, que muitas vezes tem pacientes aguardando por anos.

A iniciativa reforça que Setembro Verde é um mês dedicado à promoção dessa causa no Pará, com ações em diversos pontos da capital e interior, buscando sensibilizar não só pela compaixão, mas pela informação correta. Cuidar da saúde coletiva, entendendo que um simples ato pode literalmente salvar uma vida, foi a mensagem central do evento.

Imagem: Agência Pará

