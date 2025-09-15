Trânsito recebe novo desvio para obras da Nova Rua da Marinha em Belém

A partir das 8h desta quarta-feira (3), moradores e motoristas de Belém devem ficar atentos: será implantado um novo desvio no trânsito da Rua da Marinha, entre a Rua Maravalho Belo e a Rua Sexta, para permitir o avanço das obras da Nova Rua da Marinha.

O desvio integra um cronograma que visa evitar impactos excessivos para quem circula na região. Ele faz parte de um conjunto de interdições graduais, organizadas em trechos de 500 metros, para garantir segurança nos trabalhos e permitir que o tráfego seja desviado para o trecho já concluído da via.

A Nova Rua da Marinha é uma das obras de mobilidade previstas como legado da COP30 em Belém. São 3,5 km de extensão, com duplicação, ciclofaixa, passeio acessível, sinalização moderna e faixa exclusiva para ônibus.

Moradores da área terão uma faixa reservada de estacionamento durante o tempo do desvio. Já os motoristas poderão usar rotas alternativas, conforme sinalização preparada pelos órgãos de trânsito, para evitar congestionamentos.

A expectativa do governo é que, com a conclusão da Nova Rua da Marinha, o trânsito seja bastante desafogado, com menos congestionamentos e mais fluidez entre avenidas como Augusto Montenegro e Centenário, beneficiando diretamente cerca de 215 mil pessoas.

Imagem: Agência Pará