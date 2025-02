Carnaval 2025: Aepeti promove a 1ª campanha social contra o trabalho infantil

Com o tema O trabalho Infantil que ninguém vê, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência – Semtras, por meio das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – Aepeti, abriu ontem, quarta-feira, 26, a 1ª campanha social contra o trabalho infantil no carnaval 2025, na quadra poliesportiva da Escola Irmã Leodgard.

O objetivo da campanha é combater o trabalho infantil no carnaval 2025, com o intuito de garantir o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes que vivenciam essa violação.

“Pedimos à população que nos ajude denunciando e identifique se alguma criança ou adolescente esteja vendendo, expostos a riscos, nas ruas, estabelecimentos comerciais, seja de dia ou à noite,” informou Edinelson Sousa, coordenador da Aepeti.

A adolescente Carla Ludmila relatou como é participar do projeto.

“É enriquecedor, porque aqui nós não só aprendemos a trabalhar em equipe, mas evoluímos como pessoas. Aprendemos a fazer desenhos, aulas de dança, violão principalmente, flauta, e esportes que nos ajudam a praticar. A gente aprendeu a brincar socializando. Mas nós adoramos esportes, tem o canto coral. Eu gosto muito de vir para o projeto, porque eu saio de onde eu estou ali sem fazer nada, só mexendo no celular, e venho aprender alguma coisa”.

“Ainda existe na sociedade a ideia errada de que a criança está melhor trabalhando do que em casa sem fazer nada. No entanto, sabemos que o trabalho precoce pode trazer danos físicos e psicológicos, além de expô-las a diversas violações de direitos, por isso, mais uma vez, estamos desenvolvendo essa campanha, para informar os contatos para denúncia dos três Conselhos Tutelares, e o Disque 100, para que possamos evitar que elas corram riscos nesse período”, observou Celsa Brito, secretária municipal de Trabalho e Assistência Social.

A secretária de Cultura, Priscila Castro, representou o prefeito Zé Maria Tapajós.

“É uma campanha muito importante, porque a criança precisa ter o seu direito de brincar, garantido pelas instituições. É importante que a Prefeitura Santarém tenha esse cuidado, tenha esse olhar especial para que as crianças possam ter o seu direito de infância respeitado. É muito importante que nós estejamos vigilantes para que esse trabalho seja combatido,” reforçou Priscila.

A programação continua. Confira:

27.02 – Fixação de cartazes e entrega de material educativo em pontos estratégicos (escolas, Unidades Básicas de Saúde, rodoviária, hidroviária, pontos de paradas de ônibus, feiras, Mercado do Peixe, hoteis e restaurantes de Santarém).

28.02 – Fixação de cartazes e entrega de material educativo nas barracas, hotéis, pousadas, terminal de ônibus, Centro de Atendimento ao Turista – CAT, praia do Cajueiro e Ilha do Amor, em Alter do Chão.

Fonte e imagens: Agência Santarém