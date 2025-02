Segurança no Carnaval: Equatorial orienta com dicas para evitar acidentes durante a folia

Executivo de segurança da distribuidora destaca os cuidados com as serpentinas e trios elétricos

Em todo o estado o clima é de muito Carnaval, com símbolos variados que dão cor, brilho e animação, entre eles estão as serpentinas, usadas na festa há muito tempo e que dão um colorido todo especial à festa. Mas, para que a folia aconteça com segurança, a Equatorial Pará alerta sobre os cuidados em relação ao material utilizado, por conta dos riscos de acidentes e interrupção no fornecimento de energia que o contato dos metais na fiação, pode causar.

De acordo com o executivo da área de segurança da Equatorial Pará, Elton Lucena, serpentinas são considerados itens perigosos, porque contêm metal em sua composição e podem causar curto-circuito quando em contato com a rede elétrica.

“O folião não deve atirar esse objeto em direção à rede elétrica, de forma alguma, devido ser condutor de eletricidade. Além disso, esse item preso à rede elétrica e depois molhado por uma chuva pode possibilitar a passagem de corrente elétrica e causar curto-circuito, como se um fio estivesse encostado no outro”, explica.

O executivo acrescenta também sobre os riscos até mesmo de acidentes fatais. “Imagina o carnaval, todo mudo aglomerado, curtindo a folia e de repente, falta energia por conta de um acidente como esse. Outra situação é o dano à fiação elétrica, inclusive levar cabo energizado ao solo, com riscos de choque e acidentes graves”, destaca.

A recomendação dada por Lucena é que as serpentinas sejam arremessadas em locais abertos, ou seja, longe da rede elétrica ou que não tenham um material condutor. “Não existe forma segura de usar serpentina se houver rede elétrica próxima. Procure sempre um lugar aberto para soltar serpentina, fogos de artifícios ou qualquer outro material que seja arremessado para cima”, reforça.

Trio Elétrico

Outra orientação é referente à altura no trio elétrico. É preciso respeitar a distância mínima de dois metros em relação à rede elétrica, pois pode provocar rompimento de cabos e choque elétrico.

Acidentes

Em casos de acidentes, o executivo orienta que a distribuidora seja acionada imediatamente pelos canais de atendimento: 0800 091 01 96; pela assistente virtual Clara, via WhatsApp no número (91) 3217 8200, pelo site www.equatorialenergia.com.br e ainda pelo App Equatorial Energia, disponível para dispositivos Android e IOS.