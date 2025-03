Carnaval 2025: Entre Folia e Fé, Aviva reúne Fieis nas Arenas Mangueirinho e Oeste do Pará

O Carnaval Aviva 2025 foi um grande marco para a Comunidade Católica Cristo Alegria, levando milhares de fiéis a momentos de intensa espiritualidade e celebração. Pela primeira vez realizado na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), em Belém, o evento trouxe uma programação repleta de louvor, oração, pregações e missas, consolidando-se como uma alternativa de fé para a aqueles que buscavam um Carnaval diferente.

Durante os dias 2 a 4 de Março, a arena se transformou em um verdadeiro santuário de adoração, reunindo pessoas de todas as idades para vivenciar a presença de Deus de forma vibrante e emocionante. O evento contou com apresentações artísticas, peças teatrais, danças e um espaço especial para as crianças, garantindo que toda a família pudesse participar desse encontro de fé. Além disso, a transmissão ao vivo pelas redes sociais permitiu que pessoas de outras localidades também fossem alcançadas pelo movimento.

Embora a programação da Arena Oeste do Pará não tenha sido amplamente divulgada, o Aviva 2025 reforçou seu compromisso de levar a mensagem do Evangelho a diferentes regiões do estado. Com uma atmosfera de alegria e renovação espiritual, o evento mostrou que o verdadeiro sentido do Carnaval pode ser vivido através da oração, da comunhão e da celebração da fé cristã.

O sucesso dessa edição abre caminho para que o Aviva continue crescendo e tocando ainda mais corações nos próximos anos. Para aqueles que participaram, seja presencialmente ou virtualmente, fica a lembrança de um Carnaval inesquecível, marcado pelo presença de Deus e pela alegria de estar em comunidade.

Foto e Referência Textual: Reprodução de Redes Sociais e Ana Monteiro