Dorival Júnior convoca Seleção Brasileira para Eliminatórias, com Neymar de volta

A Seleção Brasileira enfrentará a Colômbia e a Argentina, atual campeã mundial, em seus próximos jogos.

A primeira convocação de Dorival Júnior para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 trouxe novidades, incluindo o retorno de Neymar e as estreias de Wesley e Joelinton.

A seis rodadas do fim das Eliminatórias, o Brasil busca garantir sua vaga na Copa do Mundo de 2026. Os próximos desafios serão contra a Colômbia, no dia 20 de março, em Brasília, e a Argentina, cinco dias depois, em Buenos Aires.

Neymar, convocado pela primeira vez por Dorival Júnior, retorna à seleção após se recuperar de uma grave lesão no joelho sofrida em outubro de 2023. O maior artilheiro da seleção brasileira, que retornou ao Santos recentemente, vem se destacando no Campeonato Paulista, tendo marcado um gol olímpico em sua última partida.

Na coletiva após a convocação, Dorival Júnior demonstrou cautela quanto ao tempo de jogo de Neymar.

“É uma situação. Ele já atuou em duas partidas por 90 minutos no Santos. Em algumas dessas ele foi poupado nos momentos finais. Vai depender muito da sequência que ele vai ter agora, a maneira que ele vai se apresentar aqui. Vamos analisar a maneira que ele está”, adiantou o técnico.

As 13ª e 14ª rodadas das Eliminatórias serão cruciais para a Seleção Brasileira garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, sediada nos Estados Unidos, Canadá e México. As seis primeiras colocadas se classificam diretamente, enquanto a sétima disputará a repescagem.

“Eu acredito que estamos vindo de um processo de recuperação nas Eliminatórias. Temos uma forma de avaliar todos eles desde a primeira apresentação. É natural que não estejamos satisfeitos até esse momento. Muita coisa pode acontecer, acredito que todos estejam percebendo isso. Nessas últimas quatro partidas, acredito que já mostramos um nível superior ao que foi apresentado. Confio no trabalho que esta sendo desenvolvido por todos nós. Não duvido que faremos grandes clássicos”, projetou Dorival.

O confronto fora de casa contra a Argentina, líder das Eliminatórias, traz um clima de revanche. Em novembro de 2023, a Seleção Brasileira, então comandada por Fernando Diniz, foi derrotada por 1 a 0 no Maracanã.

“É natural que exista fatores de rivalidade, ninguém foge disso. Mas temos que ter foco nos adversários e no que realizaremos em campo. Vamos nos preparar da melhor forma possível para enfrentar esses adversários. Eles sabem que serão jogos muito difíceis, o Brasil é uma seleção muito respeitada no mundo todo. Não tenho dúvida que serão dois grandes jogos, seleções que estão nas principais colocações da competição. Temos qualidade suficiente para buscar grandes resultados. Estamos muitos próximos de um salto, e a confiança para isso acontecer é muito grande. Se Deus quiser tudo vai acontecer, é só ter um pouco de paciência”, disse Dorival.

Convocados

GOLEIROS

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City)

DEFENSORES

Danilo (Flamengo)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Murillo (Nottingham Forest)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Flamengo)

MEIO-CAMPISTAS

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Joelinton (Newcastle)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Neymar (Santos)

ATACANTES

Estevão (Palmeiras)

João Pedro (Brighton)

Raphinha (Barcelona)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Foto destaque: Reprodução Redes Sociais do Neymar