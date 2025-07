Carol Vaz, a “personal das estrelas”, desabafa após ser demitida de academia onde trabalhou por 20 anos

Conhecida por treinar famosas como Jojo Todynho, Viviane Araújo e Mel Maia, a personal trainer Carol Vaz voltou aos holofotes após anunciar sua demissão da academia DNA, onde trabalhou por mais de duas décadas.

Pelas redes sociais, Carol desabafou sobre o desligamento e afirmou ter se sentido humilhada e desrespeitada: “Hoje não tem bom dia na DNA, não tem café, não tem abraço. Eu vivi ali mais de 10 anos da minha vida.” A educadora física prometeu contar os bastidores da decisão, que ela considera injusta.

A trajetória de Carol na academia começou como recepcionista. Incentivada pelo dono do local, ela se formou em Educação Física e virou referência no mundo fitness, ganhando destaque com seu trabalho junto a celebridades.

Com mais de 7 milhões de seguidores, Carol construiu uma marca forte nas redes, e apesar do episódio, garantiu que vai seguir em frente: “Segue o baile, vou viver e treinar agora. Se Deus quiser, coisas incríveis vão acontecer.”