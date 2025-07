Olimpíada do Tesouro Direto vai premiar 10 mil estudantes com R$ 400 em títulos públicos

Estão abertas as inscrições para a Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (Olitef), que este ano distribuirá R$ 4 milhões em prêmios para os 10 mil alunos que se saírem melhor na competição. Cada vencedor receberá R$ 400 em títulos públicos do Tesouro Selic.

Podem participar estudantes do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, de escolas públicas, privadas e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A iniciativa é promovida pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela B3, com organização da UpMat Educacional e apoio do Ministério da Educação.

Em 2024, a olimpíada ampliou a premiação para professores e diretores: cada escola poderá receber até R$ 8 mil em títulos para a equipe escolar, além de kits educacionais para duas escolas públicas por estado.

Na edição passada, mais de 546 mil alunos de 2.234 cidades participaram cerca de 43% dos municípios brasileiros. Este ano, já são mais de 4 mil escolas inscritas.

As inscrições vão até 1º de setembro e devem ser feitas pelas próprias escolas. A prova está marcada para 9 de setembro, e os resultados preliminares serão divulgados em 20 de outubro.

Os estudantes medalhistas deverão criar cadastro em uma plataforma para concorrer aos prêmios até 10 de março. A seleção final considera o desempenho nas questões mais difíceis e a data da inscrição da escola.

Para o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, a Olitef é essencial para “formar uma geração preparada para os desafios do futuro” por meio da educação financeira.

Imagem: Divulgação