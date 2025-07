Belém recebe R$ 8,6 milhões e Pará soma R$ 73,1 milhões em investimentos para o turismo e COP 30

O Ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou nesta quinta-feira (10) um pacote de investimentos de R$ 73,1 milhões para o Pará, sendo R$ 8,6 milhões destinados a Belém. O foco é preparar a cidade para receber turistas durante a COP 30 e fortalecer eventos culturais como o Círio de Nazaré e o Festival Se Rasgum.

Entre as ações destacadas está a instalação de 670 placas de sinalização turística em Belém, com investimento de R$ 4,7 milhões. Também foram anunciados repasses para eventos importantes: R$ 2 milhões para o Círio, R$ 250 mil para o Festival ALMA, R$ 100 mil para o espetáculo “Amazônia, Preservação da Esperança” e outros R$ 100 mil para o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade.

Outro destaque é a revitalização do Portal da Amazônia, que ganhará um monumento em homenagem à COP 30, com entrega prevista para o período do evento.

Em todo o Pará, os recursos vão beneficiar obras de infraestrutura turística como pavimentações, construção de mirantes e valorização cultural em municípios como Itupiranga, Redenção, Bagre e Goianésia.

Além disso, será lançada a plataforma digital “Visit Pará”, que reunirá informações turísticas e facilitará a experiência de quem visita o estado.

Segundo autoridades locais, os investimentos visam não apenas receber bem os visitantes da COP 30, mas também deixar um legado duradouro para o turismo e a cultura da região.

Imagem: Portal Gov