Centenário de Tom Jobim desponta no horizonte com projeto de fotobiografia

06/07/2025 23h38 Atualizado há uma hora

♪ O centenário de nascimento de Antonio Carlos Jobim (25 de janeiro de 1927 – 8 de dezembro de 1994) é a efeméride que vai marcar a música brasileira ao longo de 2027.

Uma fotobiografia – com imagens pertencentes ao Instituto Tom Jobim e com fotos feitas por Ana Jobim, viúva do compositor, arranjador, maestro e músico carioca – é o primeiro projeto que desponta no horizonte para festejar o centenário do artista.

Pela amplitude do cancioneiro de Jobim, compositor celebrado em escala planetária pelas músicas que serviram de veículo para a exposição da bossa nova em todo o mundo, é provável que os tributos extrapolem as fronteiras do Brasil.

Foto: Otto Stupakoff / Divulgação