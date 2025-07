‘Não é o fim, é um recomeço’, diz Edu Guedes após retirar tumor no pâncreas

Apresentador segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após procedimento de seis horas.

Por Redação g1

O chef e apresentador Edu Guedes foi submetido neste sábado (5) a uma cirurgia de remoção de um tumor no pâncreas. O procedimento, uma pancreatectomia robótica, foi realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e durou cerca de seis horas. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do apresentador.

Em nota, a assessoria afirma que “Edu procurou atendimento médico inicialmente por causa de uma infecção causada por um cálculo renal. A primeira cirurgia, considerada de emergência, foi feita pelo médico Joaquim de Almeida para remoção do cálculo, devido a complicações nos rins”.

Durante a investigação clínica, exames mais aprofundados revelaram a presença de um tumor pancreático, o que motivou uma segunda cirurgia, desta vez realizada pelo cirurgião oncológico e de transplante Marcelo Bruno.

“O procedimento, apesar de complexo, transcorreu bem”, afirmou o médico, que acompanhou o apresentador durante toda a intervenção.

Edu Guedes segue em recuperação, e os médicos consideram os próximos sete dias bastante delicados. A equipe médica mantém acompanhamento rigoroso, com atenção especial ao pós-operatório imediato, período crítico em cirurgias desse porte.

Ainda via assessoria, o apresentador enviou uma mensagem ao público: “Esse não é o fim, mas sim um recomeço”, declarou.

Foto: Reprodução/Instagram