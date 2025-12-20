sábado, dezembro 20, 2025
    Clair Obscur: Expedition 33 | Jogo é desclassificado do The Indie Game Awards

    O jogo havia ganhado dois prêmios durante a cerimônia

    Por Júlia Henn

    Após conquistar os prêmios de Jogo do Ano e Melhor Lançamento no The Indie Game Awards na quinta-feira (18), o jogo Clair Obscur: Expedition 33 foi desclassificado da premiação por uso de Inteligência Artificial.

    Em um anúncio realizado na tarde deste sábado (20), os criadores da premiação esclareceram que a desqualificação do jogo vem após a descoberta do uso de IA, que veio após a votação, quando a cerimônia já tinha sido gravada.

    O The Indie Game Awards mantém uma posição contra o uso de IA generativa durante o processo de indicação e ao longo da própria cerimônia. Quando foi enviado para indicação, representantes da desenvolvedora Sandfall Interactive concordaram que não houve uso de IA generativa no desenvolvimento de Clair Obscur: Expedition 33“, diz o comunicado, que finaliza dizendo que: “À luz da Sandfall Interactive ter confirmado o uso de IA generativa no dia da cerimônia do Indie Game Awards 2025, isso desqualifica Clair Obscur: Expedition 33 de suas indicações.

    A desqualificação do jogo automaticamente concede os prêmios aos segundos colocados das categorias. Melhor Lançamento vai para Sorry We’re Closed e Jogo do Ano é dado para Blue Prince.

    Tudo Sobre Clair Obscur: Expedition 33

    Clair Obscur: Expedition 33 é um RPG de ação e turnos desenvolvido pelo estúdio francês Sandfall Interactive e lançado em 2025 para consoles e PC. O jogo chamou atenção desde o anúncio pela direção de arte inspirada na Belle Époque francesa e por um sistema de combate que combina turnos tradicionais com ações em tempo real, como esquivas e contra-ataques, trazendo mais dinamismo às batalhas.

    A história acompanha a chamada Expedição 33, um grupo de personagens enviados para tentar deter a Paintress, uma entidade misteriosa que, todos os anos, apaga da existência todas as pessoas que atingem uma idade específica, marcada em um monólito. A narrativa gira em torno da inevitabilidade da morte, do luto e da tentativa de romper um ciclo que se repete há gerações, com foco forte no desenvolvimento dos personagens e em suas relações pessoais.

