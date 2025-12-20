O Agente Secreto | Wagner Moura é eleito Melhor Ator em premiação de Boston

O Agente Secreto ainda está em cartaz nos cinemas brasileiros

Júlia Henn

Hoje (20), a Associação de Críticos de Cinema Online de Boston (BOFCA) anunciou os vencedores de sua premiação de 2025 por meio das redes sociais da associação.

Entre os principais ganhadores, Wagner Moura foi eleito como Melhor Ator de 2025 por sua interpretação em O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. O também brasileiro Adolpho Veloso foi o vencedor da categoria Melhor Fotografia pelo filme Sonhos de Trem.

Confira os vencedores: