O Agente Secreto | Wagner Moura é eleito Melhor Ator em premiação de Boston

O Agente Secreto ainda está em cartaz nos cinemas brasileiros
Hoje (20), a Associação de Críticos de Cinema Online de Boston (BOFCA) anunciou os vencedores de sua premiação de 2025 por meio das redes sociais da associação.
Entre os principais ganhadores, Wagner Moura foi eleito como Melhor Ator de 2025 por sua interpretação em O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. O também brasileiro Adolpho Veloso foi o vencedor da categoria Melhor Fotografia pelo filme Sonhos de Trem.
Confira os vencedores:
- Melhor Filme: Uma Batalha Após a Outra
- Melhor Diretor: Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)
- Melhor Ator: Wagner Moura (O Agente Secreto)
- Melhor Atriz: Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)
- Melhor Ator Coadjuvante: Benicio del Toro (Uma Batalha Após a Outra)
- Melhor Atriz Coadjuvante: Amy Madigan (A Hora do Mal)
- Melhor Roteiro: Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)
- Melhor Elenco: Pecadores
- Melhor Trilha Sonora: Ludwig Göransson (Pecadores)
- Melhor Fotografia: Adolpho Veloso (Sonhos de Trem)
- Melhor Edição: Ronald Bronstein e Josh Safdie (Marty Supreme)
- Melhor Documentário: A Vizinha Perfeita
- Melhor Filme Internacional: A Única Saída (Coreia do Sul)
- Melhor Filme de Animação: Guerreiras do K-Pop