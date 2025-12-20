sábado, dezembro 20, 2025
Desde 1876
    Neymar revela dia mais feliz de 2025 e projeta o de 2026: “Final da Copa”

    Craque fez “retrospectiva” durante evento de pôquer que leva seu nome

    Ana Cristina Schwambach, da CNN Brasil

    Neymar teve um ano de 2025 de altos e baixos. O próprio craque reconhece isso, mas projeta um 2026 melhor, incluindo participação na final da Copa do Mundo.

    Em entrevista ao comediante Maurício Meirelles durante o BSOP ONE Neymar Jr. Edition, parceria do camisa 10 com o Campeonato Brasileiro de Pôquer, Neymar revelou que o melhor dia de 2025 foi o da apresentação no Santos.

    O menino da Vila voltou ao clube no dia 31 de janeiro deste ano, em um evento emocionante na Vila Belmiro, que contou com a família do craque e diversas personalidades.

    Sobre o pior dia do ano, Neymar assumiu: foram muitos. “Tive muitos, infelizmente. Mas acho que minha última lesão”, escolheu.

    Final da Copa

    Apesar disso, o craque sonha grande para 2026 e projetou estar na final da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

    “Qual será seu melhor dia de 2026?”, perguntou Maurício Meirelles

    “Não sei exatamente o dia, mas será julho, final da Copa do Mundo, se Deus quiser”, cravou Neymar.

    Melhor rival

    Neymar também escolheu o Flamengo como o melhor rival de 2025. O Santos enfrentou o Rubro-Negro duas vezes na temporada, pelo Campeonato Brasileiro.

    O primeiro jogo, na Vila Belmiro, terminou com vitória do Santos por 1 a 0 com gol de Neymar. Na volta, em novembro, o Flamengo levou a melhor por 3 a 2 em um jogo movimentado no Maracanã.

    Fica no Santos?

    Neymar tem contrato com o Santos até o final de 2025 e ainda não acertou a renovação com o clube. No entando, o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, está confiante na manutenção do craque para a próxima temporada.

    Em situação delicada financeiramente, o Santos negocia uma redução nos valores do contrato de Neymar, que tem vencimentos considerados muito altos para a realidade do clube, somando salário e direitos de imagem.

    “O diálogo permanece. Nós temos um contrato que foi feito nos primeiros seis meses. Já houve a revisão desse contrato para esse semestre e está havendo uma nova revisão para o próximo”, disse Marcelo Teixeira em entrevista à ESPN.

    • Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

