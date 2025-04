Clube do Remo vence a Tuna Luso, no sufoco, por 2 a 1 e vai para a final do Parazão com o Paysandu

O Clube do Remo venceu a Tuna Luso Brasileira na noite desta quarta-feira, 02, pelo placar de 2 a 1 na última partida das semifinais do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2025, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão. Desta forma, a final do campeonato estadual, que será em duas partidas, vai acontecer, respectivamente, nos dias 7 e 14 de maio, envolvendo as equipes de Remo e Paysandu, o maior clássico da Amazônia. Os gols são de Caio Vinícius e Janderson para o Leão Azul; Wesley descontou para a Águia Guerreira, que se mostrou bastante superior no segundo tempo da partida.

Como já era de se esperar, o Clube do Remo entrou no gramado com superioridade, no entanto, a equipe sabia que era uma partida difícil, haja vista que a Tuna sempre teve garra, apesar de estar menos preparada tecnicamente falando. E não foi fácil a conquista do Remo. Foi dolorida. No primeiro tempo, apesar da superioridade técnica, o Leão Azul enfrentou muito barrete, tanto assim que, em 45 minutos de jogo, não passou de 1 a 1 com a Águia Guerreira.

No entanto, no retorno do intervalo, o Remo voltou renovado, mais aguçado, mais focado, e as táticas deram certo. Com dois a um contra a Cruz de Malta, o foco era correr atrás de mais um gol e não sofrer gol. A tática deu certo. Final, 2 a 1. Remo na final do Parazão. Todavia, é bom ressaltar que a Águia Guerreira não voltou para brincar. Também fez mudanças no seu quadro, se renovou e voltou mais forte, com mais posse de bola, mais jogadas perigosas. O Leão suou a camisa para manter o resultado.

Antes, tanto Remo como Paysandu enfrentam as estreias no Campeonato Brasileiro, Série B, semi elite do futebol brasileiro. Depois do Parazão e da estreia no Brasileirão, o Paysandu ainda vai atrás de mais um título da Copa Verde, contra a equipe do Goiás.

Por Roberto Barbosa/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo