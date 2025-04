Governo estadual pode promover projeto diferenciado de hotelaria para receber visitantes na cop30

O projeto criado por Ivan Ferreira CEO da Novo engenho, se utiliza de contêiner de 30m°, podendo ser dividido em quarto, copa e banheiro. Segundo os construtores a obra pode ser feita dentro de três meses, e, é a primeira vez que essa criação se for totalmente aprovada pelo governo, será usada em hotelaria.

A ideia poderá ser uma alternativa do Governo Estadual, como uma das medidas de ampliação habitacional preparatória para a chegada de turistas para a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima Cop30, que ocorre em novembro este ano em Belém (PA). Com a expectativa de receber mais de 48 mil pessoas durante o evento, o que exigiu que a rede de hotelaria da cidade e o governo se empenhe em criar alternativas, dobrando a disponibilidade atual para o atendimento dessa demanda de visitantes.

Sobre o andamento da obra, já houve encomenda de 20 contêineres que serão transformados em 40 quartos de hotel, se tornando uma espécie de quitinete de 15m°. Essas unidades por enquanto servirão de hospedagem para um restaurante de alta gastronomia na Ilha do Combu, a 15 minutos de barco de Belém, e, ficarão em um terreno na beira do Rio Guamá, para servir de pequeno porto do traslado a partir de Belém. A perspectiva é que as equipes das ONGs que já reservaram o restaurante para eventos paralelos na COP ocupem os quartos, pensados para duas ou três pessoas.

Por: Thays Garcia

Imagem: Portal O Globo