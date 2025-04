CNH Pai D’égua beneficia moradores de São Miguel do Guamá

governador Helder Barbalho estava presente no evento de entrega das CNHs

Cerca de 100 moradores de São Miguel do Guamá receberam gratuitamente suas Carteiras de Habilitação por meio do programa CNH Pai D’égua. A iniciativa do Governo do Pará, que já passou por cidades como Tucuruí, Paragominas, Tomé-Açu e Belém, oferece 60 mil CNHs remuneradas a pessoas de baixa renda nos 144 municípios paraenses.

O governador Helder Barbalho participou da entrega e ressaltou o impacto social da ação. “A CNH gratuita permite que as pessoas dirijam legalmente e tenham mais chances de conseguir emprego”, afirmou.

Com vagas para primeira habilitação, mudança ou adição de categoria, o programa tem transformado vidas. O universitário Marlon Correa contou que se inscreveu por incentivo da escola e comemorou: “Fiquei feliz por conquistar minha CNH sem custo”. Já a professora Maiara Paixão celebrou o sonho realizado: “Agora posso dirigir tranquila, sem medo da fiscalização”.

A diretora do Detran, Renata Coelho, informou que a meta é concluir todas as entregas ainda em 2025. “Estamos acelerando os processos para garantir que ninguém perca essa oportunidade”, reforçou.

Por: Thays Garcia

imagem: Agência Para