Cresce 26% número de atendimento no Natea, do Complexo Hospitalar dos Caetés (CHC)

Referência regional no atendimento especializado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea) Caetés, unidade vinculada ao Complexo Hospitalar dos Caetés (CHC), em Capanema, realizou 20.845 atendimentos nos três primeiros meses de 2025. O número representa um crescimento de 26,7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 16.450 atendimentos, entre sessões multiprofissionais, atendimento ambulatorial multiprofissional e atendimento ambulatorial médico.

Atendendo usuários provenientes de 16 municípios da região nordeste do Pará, o Natea Caetés acompanha atualmente cerca de 300 pessoas, com garantia de terapias desenvolvidas de forma humanizada e integrada, com foco na promoção da qualidade de vida e no desenvolvimento das potencialidades de cada usuário.

O Hospital destaca que o resultado expressivo evidencia a importância da unidade para a população do nordeste paraense, fortalecendo o cuidado centrado no usuário e no acolhimento de seus familiares. Os números consolidados demonstram ainda o fortalecimento das ações de saúde desenvolvidas pelo Núcleo, que se destaca como um importante dispositivo público estadual na oferta de serviços especializados no atendimento a pessoas com TEA na região.

Para a gerente do Natea Caetés, Tassilene Gonçalves, os números alcançados demonstram a importância dos serviços especializados pela equipe multiprofissional. “Esse resultado mostra o quanto o Natea tem sido fundamental para as famílias que precisam de um atendimento especializado e humanizado. É um trabalho que envolve muito cuidado, escuta e dedicação de uma equipe que está sempre buscando o melhor para os nossos usuários”, destacou a gestora.

A psicóloga Alayanne Aires da Silva, observa que o trabalho vem conseguindo abranger novos usuários. “Com aumento dos números conseguimos perceber que mais crianças estão sendo inseridas nesse processo de receber seu diagnóstico, tendo em vista que a intervenção precoce é muito positiva para o desenvolvimento do usuário. Além disso, as intervenções realizadas de forma multidisciplinar proporcionam a esses usuários uma melhor interação e inclusão na sociedade”.

Moradora de Capanema, Luiza Fernanda Rodrigues Marinho, 24 anos, mãe de João Pedro Rodrigues Marinho, 6 anos, que faz acompanhamento no Natea há mais de dois anos, é grata pela assistência ao filho. “Como mãe me sinto muito privilegiada por ter a oportunidade de ter meu filho neste atendimento que vem crescendo. Isso é um sinal que o trabalho está sendo bem feito, mais pessoas estão tendo esse suporte”.

O Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea) Caetés é composto por fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, profissionais de educação física, serviço social, enfermagem e cuidadores.

Serviço:

O Complexo Hospitalar dos Caetés (CHC) é formado pelo Hospital Regional, Policlínica e Natea, e integra a rede de saúde do Governo do Pará, sob a administração do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade atende usuários 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na Avenida Barão de Capanema, no bairro Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (91) 3122-7391.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias