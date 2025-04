Prada compra grife Versace, e amplia domínio no mercado de luxo

A Prada anunciou nesta quinta-feira (10) a aquisição da Versace por 1,25 bilhão (cerca de US$ 1,38 bilhão ou R$ 8,1 bilhões). A compra foi feita junto à empresa americana Capri Holdings, que também é dona das marcas Michael Kors e Jimmy Choo. Com essa movimentação, o grupo italiano reforça seu portfólio e dá mais um passo na sua expansão global. Segundo Andrea Guerra, CEO da Prada, a chegada da Versace trará “uma nova dimensão, diferente e complementar” à companhia. O negócio será financiado com dívida, com a Prada levantando mais de 1 bilhão.

A transação foi aprovada de forma unânime pelos conselhos das duas empresas e deve ser concluída no segundo semestre, ainda sujeita à aprovação regulatória.A Versace já era vista como um alvo provável de aquisição desde o bloqueio, por reguladores dos EUA, da venda da Capri para o grupo Tapestry. A marca enfrenta queda nas receitas: a previsão da Capri é de US$ 810 milhões em faturamento neste ano fiscal, ante US$ 1 bilhão em 2024.

A saída da Donatella Versace, pode esta diretamente ligada com a operação da Prada, ela deixou o cargo de diretora criativa no começo de abril, após quase três décadas no comando criativo da grife, Donatella consolidou a identidade ousada e glamourosa da marca, sendo responsável por momentos icônicos da moda, e suas criações serem tantas vezes usadas por celebridades, como o vestido verde transparente usado por Jennifer Lopez no Grammy de 2000. Em seu lugar, quem assume o cargo de diretor de criação é Dario Vitale, ex-diretor de design e imagem da Miu Miu.

Com a compra, a Versace se junta ao portfólio do Prada Group, que já inclui Prada, Miu Miu, Car Shoe, Church’s, a equipe de vela Luna Rossa e a confeitaria Marchesi. A transação é a maior do setor de luxo em 2025 até agora. Ela acontece em meio a um cenário econômico instável e reforça a valorização do selo “Made in Italy”. Para analistas, embora o desafio de recuperar a Versace seja significativo, a aquisição consolida ainda mais a Prada como uma protagonista global no mercado de luxo.

Por: Thays Garcia