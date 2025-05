CNH Pai D’égua: Carteiras totalmente gratuitas são entregues a 3 mil pessoas pelo governo do Estado

O Governo do Pará entregou mais 3 mil Carteiras de Habilitação por meio do Programa Social “CNH Pai D’égua”, para beneficiários de Belém. Esta é a terceira entrega de carteiras do programa somente na capital do Estado. Com foco na inclusão social, o programa é uma iniciativa do governo estadual que busca abrir novas oportunidades de emprego e renda.

Com 60 mil vagas garantidas nos 144 municípios, o CNH Pai D’égua é o maior programa de emissão gratuita de habilitação do País. Com a maioria das vagas destinada para primeira habilitação, o programa também assegura a CNH para quem deseja mudar ou adicionar categoria.

O governador do Estado, Helder Barbalho, conduziu a entrega das Carteiras e destacou o alcance social do programa. “O CNH Pai D’égua é muito interessante pelo seu papel social de oportunizar às pessoas o acesso ao emprego e renda. Criamos essa ideia e vocês aqui presentes aproveitaram essa oportunidade para transformar uma ideia em realidade. Então, aproveitem, porque com o programa ninguém paga nada, nem taxas, exames ou autoescola. O Governo do Estado arca com tudo porque entendemos que as pessoas não podem deixar de ter uma oportunidade na vida por falta de dinheiro”, destacou Helder.

O chefe do Executivo estadual destacou a amplitude do programa, que agora está com edição especial para mães atípicas e rodoviários.

“Estamos falando de um Programa que resgata direitos, que dá a oportunidade da pessoa ter uma renda e ajudar a família. Essa iniciativa do Pará é exemplo para todo o Brasil”, finalizou.

O jovem Leandro Santos, 22 anos, estava ansioso para receber a CNH. Agora de posse do documento, o morador do Tapanã quer se inserir no mercado de trabalho e ajudar no sustento da família. “Estou muito feliz, assim como muitas pessoas atendidas pelo programa, não tenho condições para arcar com o pagamento de uma carteira de habilitação. Com esta oportunidade posso trabalhar e conseguir complementar a renda de casa e ajudar meus familiares. Este dia com toda certeza é inesquecível para mim”, declarou.

Mais de 30% das vagas do programa são preenchidas por mulheres. A dona de casa, Roseli Costa, ficou surpresa com a rapidez da entrega e pretende utilizar a carteira para dirigir o veículo da família. “Eu não esperava tão cedo ter a minha CNH. Não tinha condições de tirar minha carteira, mas agora, graças a Deus e ao governador, consegui esta conquista muito grande e vai poder ajudar na locomoção da munha família”, comentou.

Além das mulheres, jovens e idosos, as pessoas com deficiência também estão entre o público-alvo do programa. A deficiência na perna não impediu o Rosalvo Marinho de batalhar pela primeira habilitação para conseguir melhorar de vida. “Essa CNH representa cidadania, inclusão e acesso, até porque o valor é bem caro, então não teria como pagar. Agora, quero usufruir para conseguir um emprego, uma melhor colocação no mercado de trabalho”.

A programação contou com a apresentação especial do grupo musical “Música na Esquina” e grupo de balé de dança contemporânea compostos por alunos de escolas públicas assistidos pela Usina da Paz Cabanagem.

A diretora-geral do Detran, Renata Coelho, reforça que os beneficiários devem atentar para as leis de trânsito, evitar infrações e usar a CNH gratuita para mudar de vida. “Essa é uma oportunidade única que estamos garantindo, então pedimos que abracem esse momento, cuidem da CNH de vocês, sejam condutores exemplares e transformem as suas vidas para muito melhor”, disse a diretora. Além de Belém, diversos municípios já receberam a CNH.

Fonte e imagens: Agência Pará