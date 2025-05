Fé e emoção marcam a tradicional Procissão das Rosas em Belém em homenagem a Santa Rita de Cássia

Milhares de fiéis participaram, na manhã desta quinta-feira (22), da tradicional Procissão das Rosas, em homenagem a Santa Rita de Cássia, conhecida como a Santa dos Impossíveis e advogada dos casos desesperadores.

O cortejo saiu às 9h da Paróquia São José de Queluz, no bairro de Canudos, em Belém, após uma missa celebrada por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da capital.O percurso, que já faz parte da tradição religiosa da cidade, seguiu por importantes vias do bairro e retornou à paróquia, mobilizando devotos que expressaram gratidão e fé.

Entre as histórias de devoção, a servidora pública Rita de Jesus, de 62 anos, emocionou ao contar que seu nome foi escolhido após um sonho revelador de sua mãe, que viu metade do coração de Jesus e metade de Santa Rita. “Todas as minhas causas impossíveis eu coloco diante do manto de Deus e de Santa Rita”, relatou.

A autônoma Dailsa Nunes, de 44 anos, também compartilhou sua motivação para participar anualmente do evento: “Eu sempre participo da Procissão de Santa Rita porque ela é sinônimo de esperança, de fé. Nos momentos de aflição e de dor, nunca podemos deixar de ter fé em Jesus Cristo. Meus filhos, quando eram menores, sempre vinham participar dessa procissão, então isso me remete a sempre termos esperança em dias melhores nas nossas vidas”.

Já Nayane Nunes, que acompanhou a sogra Dailsa e participou pela primeira vez da procissão, destacou a beleza e o simbolismo do momento: “Achei muito simbólico e poético, todos acompanhando com as rosas, são tantas! É a primeira vez que eu tenho esse contato e sinto que foi tudo lindo e emocionante”.

Este ano, a celebração teve um significado especial: os 125 anos da canonização de Santa Rita, oficializada pelo Papa Leão XIII em 24 de maio de 1900. Desde 2019, a Procissão das Rosas é reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial de Belém.

O pároco Frei Alessandro destacou a importância da devoção popular: “Santa Rita inspira uma vida virtuosa, especialmente ao povo mais simples. Sua história e milagres, como o da rosa em pleno inverno, reforçam sua fama como advogada das causas impossíveis”.As celebrações seguem ao longo do dia com missas e programação cultural na Paróquia São José de Queluz, reafirmando a força da fé e da tradição em Belém.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Nayane Nunes