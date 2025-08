Com jogos emocionantes,  foram conhecidos os campeões Regionais da Jesaf/2025

Jogos empolgantes e organização impecável foram os destaques da Jornada Esportiva Estadual dos Funcionários do Banco do Brasil- Jesaf/2025. Os jogos ocorreram na sede campestre da AABB/Belém, com as presenças da diretoria da Fenabb, através secretário do Conselho Deliberativo, Haroldo do Rosário Vieira. Ele fez o pronunciamento e declaração de abertura dos jogos muito emocionado após encontrar funcionários amigos de longas datas, ao lado de Pedro Paulo Magno, acumulando a função de representante estadual da Fenabb.

Coube à presidente da AABB/Belém, Tânia Mara Silveira Barbosa, fazer o agradecimento a todas delegações de várias cidades do interior que vieram participar da Jesaf/2025. A Superintendente Regional do Banco do Brasil, Natália Parente, parabenizou todos campeões que irão disputar a Etapa Nacional do Jesaf, de 24 a 26 de outubro, que acontecerá em Brasília, com apoio da Fenabb.

Este ano, mais 100 atletas participaram dos jogos, que receberam incentivos dos torcedores e familiares durante o transcorrer dos confrontos.

CAMPEÕES

Eis os campeões Regionais da Jesaf/2025:

Campeões do Beach Tênis: Daves de Nascimento Vieira e Mônica Cristiane Lacerda Rabelo.

Futebol de Campo: Equipe Selva (atletas de diversas Agências do Interior/ Nordeste).

Tênis de Mesa Feminino: Mayra Moraes Mergulhao (Igarapé Açu). No naipe masculino: Hênio Souza de Oliveira.

Vôlei de Areia 4 x 4 Misto: equipe campeã Açaí Power/Belém: Antônio, Marília, Michelle Leite Costa, Ocinei Pedro e Vitor.

Vôlei de Quadra Feminino: Grande Belém – Alice, Jane, Jéssica, Kesia, Mayara e Rosana.

Todos os campeões foram agraciados com troféus e medalhas entregues pela presidente da AABB/Belém, Tânia Barbosa, que recebeu elogios das delegações com relação à receptividade oferecida aos atletas e comissões técnicas das equipes; Superintendente Regional, Adonias Antônio, Haroldo Viera e Natália Parente.

Por Nonato Batista/Ronabar/Imagens: Divulgação