Katy Perry ajuda fã que desmaiou durante apresentação nos EUA

Durante um show em Detroit, nos Estados Unidos, a cantora Katy Perry interrompeu sua apresentação para ajudar uma fã que desmaiou no palco no úlçtimo domingo (3).

A fã, identificada como McKenna, foi convidada por Katy para subir ao palco, mas a emoção foi grande demais. Quando a cantora se preparava para cantar “The One That Got Away”, a jovem desmaiou. A equipe de Perry e os médicos do local agiram rapidamente para socorrer McKenna, enquanto a plateia gritava seu nome em apoio.

Katy se ajoelhou ao lado da fã e, após o atendimento, fez uma oração com os outros jovens que estavam no palco. “Querido Deus, oramos por McKenna, para que ela volte plena, mais brilhante e melhor do que nunca. Amém”, disse a cantora.

Segundo a revista Billboard, McKenna se recuperou bem após o atendimento médico.

Foto: Reprodução