Dia dos Pais: saiba como escolher presentes eletrônicos e elétricos para economizar na conta de energia

Distribuidora de energia orienta sobre o que deve ser observado na hora de comprar e usar os aparelhos para garantir segurança e consumo adequado.

Neste domingo, 10, quando se comemora o Dia dos Pais, muitas pessoas aproveitam a data para presentear com eletrônicos, que vão desde televisores até dispositivos portáteis como smartphones e tablets. Pensando nisso, a Equatorial Pará reforça a importância de priorizar equipamentos que aliem tecnologia, economia de energia e segurança.

Antes da compra, é fundamental observar o selo do InMetro, que garante os padrões de segurança adequados ao produto, e também o selo Procel, que classifica a eficiência energética, com os modelos de Selo A sendo os mais econômicos. Esses cuidados ajudam a evitar desperdícios e contribuem para a redução da conta de luz.

“É comum que os pais estejam cada vez mais conectados e gostem de ganhar eletrônicos. Mas é importante pensar também no consumo que esses equipamentos geram. A escolha consciente evita surpresas na fatura e ainda contribui para o orçamento da família”, destaca Cleiton Soares, analista da área de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará.

Na prática, com os novos aparelhos eletrônicos em casa, é necessário adotar práticas de consumo consciente no dia a dia para que a economia seja ainda maior. Por exemplo, com os carregadores de celular é importante retirá-los da tomada quando a bateria estiver em 100% para que não tenha consumo além do necessário. Para quem comprar ar-condicionado, a dica é investir nos aparelhos inverter.

Outro exemplo é em relação às televisões. A Equatorial sempre orienta sobre o uso dos aparelhos com tecnologia led, pois além de maior economia, esses dispositivos também contribuem para reduzir o impacto ambiental.

Confira mais dicas para uma compra segura e econômica:

Atenção às especificações técnicas: escolha produtos adequados às suas necessidades e que ofereçam proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos;

Instalação correta é essencial: evite improvisos e sobrecargas, garantindo a segurança da casa e dos moradores.

Durabilidade conta: opte por marcas reconhecidas e com boa reputação, evitando trocas frequentes que elevam o custo no longo prazo.