Começa a montagem da superestrutura da nova ponte estaiada Icoaraci-Outeiro

Foi dado mais um passo importante para o desenvolvimento da infraestrutura e mobilidade da Região Metropolitana de Belém. Na manhã desta sexta-feira (25), foi realizado o lançamento da aduela de disparo da segunda ponte que vai ligar os distritos de Icoaraci e Outeiro. A etapa marca o início da montagem da superestrutura do trecho estaiado da obra, considerada o marco zero dessa fase final do empreendimento.

A estrutura metálica em questão pesa em torno de 100 toneladas e é fundamental para sustentar os demais elementos estruturais. Ela foi içada por um guindaste, e transportada por uma balsa até sua posição definitiva e instalada com precisão pelas equipes técnicas. Essa aduela de disparo é a primeira das sete que comporão o trecho estaiado da ponte.

Paralelamente ao lançamento da aduela, também foi iniciada a concretagem da primeira laje do trecho de Icoaraci, o que demonstra o ritmo acelerado das obras, que seguem sendo executadas em regime intensivo, com frentes de trabalho atuando dia e noite.

Com 507 metros de comprimento e 11,60 metros de largura, o trecho central da nova ponte será sustentado por cabos de aço que formam a estrutura estaiada. O design inovador permitirá dois vãos de navegação de 135 metros cada, assegurando a fluidez do tráfego aquaviário e aumentando a segurança da estrutura.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, destacou o impacto positivo da obra na vida da população. “O avanço das obras da ponte estaiada entre Icoaraci e Outeiro é um marco importante para a mobilidade e infraestrutura de Belém. Com 69% do projeto concluído, já podemos observar o comprometimento das equipes em entregar uma obra que fará a diferença na vida dos moradores e no desenvolvimento da região. Essa ponte não é apenas uma ligação física entre dois distritos, mas um símbolo do nosso compromisso em proporcionar mais segurança, acessibilidade e qualidade de vida para a população. Estamos trabalhando intensamente para que esse sonho se torne realidade dentro do prazo estabelecido”, afirmou o secretário.

A nova ponte reduzirá o tempo de deslocamento entre os dois distritos, como também trará impactos positivos à economia local, facilitando o transporte de mercadorias, fortalecendo o comércio regional e incentivando o turismo.

A previsão é que a obra seja concluída dentro do cronograma, tornando-se mais um marco de progresso e integração para Belém e para todo o Estado.

