Vaticano confirma presença de 250 mil pessoas no funeral do Papa Francisco

O Vaticano confirmou neste sábado (26) que cerca de 250 mil pessoas compareceram à Praça de São Pedro, em Roma, para acompanhar o funeral do Papa Francisco. A cerimônia reuniu uma multidão de fiéis e mais de 160 delegações internacionais, superando em cinco vezes o público registrado no funeral do Papa Bento XVI, em janeiro de 2023, que atraiu cerca de 50 mil pessoas ao mesmo local.

Entre os líderes mundiais presentes estavam o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Argentina, Javier Milei, e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O funeral teve início às 10h (horário local, 5h de Brasília) e foi presidido pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio de Cardeais. Seguindo as mudanças determinadas pelo próprio Francisco no ano passado, a cerimônia adotou um formato mais simples, em contraste com a tradicional pompa dos funerais papais.

O corpo do Papa, vestido com uma casula vermelha e mitra branca, segurando um rosário, permaneceu em velório na Basílica de São Pedro de quarta-feira (23) até a noite de sexta-feira (25), quando seu caixão foi fechado por volta das 20h (15h de Brasília).

Atendendo a um desejo manifestado ainda em vida, Francisco teve um funeral modesto: seu corpo foi colocado em um caixão simples, feito apenas de madeira e zinco, sem os tradicionais três caixões usados em enterros papais. Ele foi sepultado na Basílica Papal de Santa Maria Maior, em Roma, onde outros sete pontífices também estão enterrados. No túmulo, consta apenas a inscrição “Franciscus”, como solicitado pelo próprio papa.

As homenagens ao pontífice seguirão nos próximos nove dias, com missas especiais celebradas em diversas igrejas de Roma, respeitando o tradicional período de luto católico conhecido como Novemdiales.