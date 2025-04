Pará se destaca em conservação da biodiversidade e recebe comitiva do Congo e da Indonésia

O estado do Pará recebeu esta semana uma comitiva internacional formada por representantes da República do Congo e da Indonésia, interessados em conhecer estratégias brasileiras de conservação da biodiversidade. A missão é promovida pela Agência de Cooperação Alemã (GIZ) e faz parte de uma série de visitas técnicas iniciadas no Brasil em 20 de abril.

Entre os participantes estão o secretário-geral do Ministério do Meio Ambiente da República do Congo, Beijamim Toirambe, e o diretor do Meio Ambiente do Ministério do Desenvolvimento e Planejamento da Indonésia, Pryanto Rohmattullah. Ambos acompanham de perto as práticas brasileiras de gestão de áreas protegidas e políticas de preservação.

A agenda no Pará começou com uma visita ao Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, em Belém, onde a comitiva conheceu o Projeto de Reintrodução e Monitoramento de Ararajubas e a infraestrutura de uma das principais Unidades de Conservação (UCs) do estado. A atividade destacou os esforços locais de aliar preservação ambiental e educação ecológica.

Durante a passagem pelo estado, a comitiva foi recebida na sede do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio). O presidente da instituição, Nilton Pinto, apresentou as ações estratégicas do órgão e ressaltou o papel do Pará na agenda ambiental nacional. “Atualmente, cerca de 60% do território paraense está protegido por UCs, sejam elas estaduais ou federais. Isso demonstra o compromisso do estado com a preservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais”, afirmou.

Rodrigo Braga, técnico do Ministério do Meio Ambiente (MMA), também destacou a importância da troca de experiências. “O Brasil, e em especial o Pará, mostra como é possível alinhar a conservação com a gestão eficaz das áreas protegidas. Este é um passo importante para o avanço das metas da EPANB em escala global”, pontuou.

A missão internacional segue até o fim de abril, com atividades focadas no fortalecimento das estratégias de biodiversidade e reafirma o protagonismo do Brasil no cenário ambiental global.

Imagem: Agência Pará