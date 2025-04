Como jovem descobriu câncer raro após beber 5 litros de água em um dia

Alissa Bowman apresentava sintomas como sede “extrema”, exaustão e falta de apetite

Nicoly Bastosda CNN

A jovem Alissa Bowman, 17, descobriu um câncer raro após beber, constantemente, cinco litros de água por dia. Em junho de 2023, Alissa e a mãe dela, Fran, 49, procuraram ajuda médica após a filha apresentar uma “sede extrema” diariamente. As suspeitas iniciais eram de que a jovem tivesse adquirido diabetes. Os exames de sangue realizados pela jovem não indicaram anormalidade.

Em outubro do mesmo ano, Alissa foi encaminhada ao hospital com sinais de desidratação, mesmo com o consumo contínuo dos cinco litros de água. Ela ainda apresentava exaustão constante e falta de apetite. Em dezembro, precisou ser internada já por desnutrição.

Na ocasião, uma ressonância magnética apontou um tumor cerebral cancerígeno que afetava a função da glândula pituitária da jovem, responsável por produzir hormônios que regulam o crescimento, o metabolismo e a reprodução.

“Foi uma notícia horrível de ouvir, e meu coração simplesmente se apertou por Alissa – ela era forte para a sua idade. Mas os médicos não sabiam que tipo de tumor ela tinha direito, não dava para dar um prognóstico”, contou Fran ao jornal britânico Mirror. Ela disse que chegou a ouvir dos especialistas que nunca haviam acompanhado um caso como aquele.

A menina iniciou quimioterapia em maio de 2024. Em novembro, o tumor já havia diminuído 90%, contou a mãe.

Fran corre, neste domingo (26), a Maratona de Londres, em apoio à instituição beneficente Brain Tumour Research Charity.

“Foi por isso que me propus o desafio da Maratona de Londres”, desclarou. “Ela já passou por tanta coisa; agora é a minha vez de ser desafiada. Tenho orgulho de correr pela Brain Tumour Research Charity, para que eles possam continuar a ajudar famílias como a nossa.”

Alissa ainda precisa passar por uma ressonância magnética cerebral a cada seis meses. A equipe médica da jovem levou o caso para pesquisa com o objetivo de esclarecer a condição, que não foi totalmente descoberta.

Foto: Reprodução