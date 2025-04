Cálculo fictício entre vendedor e cliente viraliza: 9+2 =10?

Situação pode confundir quem a vê pela primeira vez

Da CNN

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma situação que pode confundir quem a vê pela primeira vez. Nas imagens, um jovem simula a interação entre um vendedor e um cliente em uma loja. O cliente, por sua vez, compra dois produtos — que custam $ 9 e $ 2, respectivamente. O pagamento é feito com uma nota de $ 10.

A situação pode causar confusão em que vê o diálogo pela primeira vez já que, pela soma, o cliente teria que pagar $ 11.

O que aconteceu foi o seguinte:

Inegavelmente, a soma do preço dos produtos dá $ 11. Ao decidir que ficaria com o segundo produto, o cliente não recebeu o troco de $ 1 que teria direito caso tivesse optado apenas por levar o item de $ 9. Assim, pagou apenas $ 1 — a mesma moeda que recebeu do vendedor — para compensar a diferença, gerando a surpresa no funcionário da loja.

Em outra situação, caso o cliente tivesse usado a nota de $ 10 para comprar os dois produtos de uma vez, o troco de $ 1 não seria devolvido. O cliente, então, teria que complementar o valor com outra moeda de $ 1.

Outra circunstância é se o cliente tivesse pagado com dez moedas de $ 1. Caso optasse apenas pelo produto de $ 9, receberia uma de suas próprias moedas como troco. Quando tentasse comprar o segundo produto com o troco, o vendedor não estaria com $ 11 nas mãos. O cliente teria que complementar o valor.

Foto: Reprodução/Redes sociais