terça-feira, outubro 14, 2025
PRIMEIRA COLUNA

Comunicado Congresso Judaico Latino-Americano

“É com imensa alegria que nós, judeus latino-americanos, associamo-nos às comunidades judaicas de todo o mundo, homens de bem e ao povo de Israel, neste momento, para celebrar o retorno dos reféns.

Ainda, no entanto, aguardamos a volta de todos, daqueles que jazem sem vida.

Desde o trágico 7 de outubro, acompanhamos com profunda dor as perdas de ambos os lados, vidas interrompidas, sonhos suspensos, corações dilacerados.

A guerra jamais deveria ter lugar na existência humana. É nela que se revela o mais sombrio do homem.

Mas hoje, deixamos que a esperança fale mais alto. Celebramos este sopro de paz, este gesto que reacende a fé em dias melhores e na possibilidade de compreensão entre os povos.

E como é de nossa tradição nos momentos de luz e alegria, erguemos nossas taças e dizemos:
Le Chaim! À vida, sempre à vida”.

Jack Terpins- Presidente do Congresso Judaico Latino-Americano

Foto: Jack Terpins

