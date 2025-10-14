Vídeo: PF prende ‘Buzeira’, influencer de 15 milhões, em operação contra lavagem de dinheiro do tráfico

Nascido na Zona Leste de SP, Buzeira (28) construiu a fama promovendo rifas e sorteios de carros de luxo, mas já tinha sido alvo da Polícia Civil em fevereiro.

O influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, mais conhecido como Buzeira, foi preso na manhã desta terça-feira (14) pela Polícia Federal (PF). A prisão ocorreu no município de Igaratá, no interior de São Paulo, como parte da Operação Narco Bet, que apura um esquema de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas em quatro estados.

Com 28 anos e mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, a investigação aponta que o dinheiro ilícito do esquema pode ter sido direcionado para o setor de apostas eletrônicas, as chamadas bets. A defesa do influenciador não foi localizada para comentar o caso.

O Histórico Policial e a Vida de Ostentação

Buzeira, que ganhou notoriedade nas redes sociais promovendo rifas e sorteios de carros, artigos de luxo e ações promocionais, é conhecido pela intensa ostentação de carros de luxo, joias, relógios caros e até helicópteros.

Esta não é a primeira vez que o nome do influenciador é associado a investigações policiais. Ele já tinha sido alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo em fevereiro deste ano, quando a polícia cumpriu mandados em endereços ligados a ele em Mogi das Cruzes, expedidos pela 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da capital.

Na época, a polícia apreendeu na casa de Buzeira, em um condomínio de alto padrão, uma placa de um carro de luxo, uma carta de banco indicando o encerramento de uma conta em Miami (EUA) e notificações de multa de outros dois veículos caros.

O influenciador se manifestou na ocasião, alegando que a ação visava esclarecer a compra de um carro associado a pessoas que ele não conhecia. “A polícia… o papel dela é investigar e o meu papel é esclarecer as dúvidas que eles têm em relação a mim. Comprei um carro, e esse carro estava associado a outras pessoas que eu não conhecia. Resumindo, eu tive que ir lá me justificar”, explicou.

Conexões e a Operação Narco Bet

Além do histórico de investigações, Buzeira é publicamente amigo do rapper carioca Oruam, classificado pela Polícia Civil do Rio como alguém de “alta periculosidade”. Os dois são frequentemente vistos em eventos e viagens. Após a prisão de Oruam, Buzeira chegou a compartilhar a campanha de libertação do amigo.

A Operação Narco Bet é um desdobramento da Operação Narco Vela, que focou na repressão ao tráfico de entorpecentes por via marítima. As autoridades expediram onze ordens de prisão e 19 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais, resultando no bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 630 milhões.

Com cooperação da Polícia Criminal Federal da Alemanha, a investigação indica que o grupo criminoso usava criptomoedas e enviava recursos para contas no exterior para dissimular a origem do dinheiro ilícito. Os alvos da operação podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com indícios de atuação transnacional.

