Susto: suspeita de vazamento de gás leva à evacuação do prédio da Sespa

A sede da Secretaria de Estado de Saúde Pública – Sespa, localizada na travessa Lomas Valentinas, no bairro do Marco, em Belém, foi evacuada devido à suspeita de um vazamento de gás na manhã desta segunda-feira, 25. O prédio, que fica entre as avenidas Romulo Maiorana e Almirante Barroso, próximo ao Bosque Rodrigues Alves, precisou ser desocupado para averiguação de segurança.

Nota divulgada pela Sespa informa que o odor de gás foi identificado por servidores da própria secretaria, que prontamente acionaram o Corpo de Bombeiros. “Por segurança, o local foi evacuado imediatamente. O prédio foi vistoriado, liberado e o funcionamento está normal”, informou o comunicado oficial.

Após a inspeção e liberação do local pelas equipes de segurança, as atividades no órgão foram retomadas normalmente ainda pela manhã. Não foram registrados incidentes ou feridos relacionados ao caso.

Reforçou a Sespa, por outro lado, o compromisso com a segurança de seus servidores e do público que frequenta o prédio.

Imagem: Reprodução