Conheça Pauline Kana, a influenciadora idosa que viralizou com cartaz em jogo da Argentina

Conhecida por vídeos irreverentes ao lado do neto, americana chamou atenção do mundo durante a transmissão oficial da FIFA.

A vitória da Argentina sobre a Áustria por 2 a 0 na última segunda-feira (22) garantiu mais um show de Lionel Messi em campo, mas foi nas arquibancadas que o mundo conheceu a torcedora mais carismática da Copa do Mundo de 2026. Durante a transmissão oficial da FIFA, as câmeras flagraram uma senhora de cabelos brancos segurando orgulhosamente uma placa que dizia: “Fã de Messi com 100 anos”.

O “momento fofura” rapidamente viralizou, mas o que muita gente não sabe é que a torcedora ilustre esconde uma identidade surpreendente: ela é americana, um fenômeno absoluto nas redes sociais e, bem… deu uma leve “roubada” na própria idade.

Uma “licença poética” para 42 milhões de seguidores

A idosa em questão é Pauline Kana. Nascida em agosto de 1926, ela tem, na verdade, 99 anos — e não 100. A pequena mentirinha no cartaz foi uma “licença poética” calculada para gerar conteúdo. Pauline é a estrela por trás dos perfis de seu neto, o criador de conteúdo Ross Smith, que juntos somam quase 42 milhões de seguidores no TikTok, Instagram e Facebook.

Conhecida na internet pelo apelido de “Vovó Gângster”, Pauline é famosa por protagonizar vídeos hilários. Em uma de suas pérolas mais conhecidas nas redes, ela aparece em uma corrida de rua segurando um cartaz que diz: “Corra se você acha que eu sou sexy”.

Recordista no Guinness e fã número 1 do craque argentino

A aparição na transmissão global da Copa é apenas mais um feito para o currículo da vovó em 2026. Recentemente, Pauline entrou para o Guinness World Records como a pessoa mais velha do mundo a praticar crowd surfing (o famoso ato de se jogar na plateia). Ela foi carregada nos braços de mais de 20 mil fãs em um show de rock, deitada em uma maca.

E o amor por Messi também não é de hoje. Pauline já havia quebrado a internet ao aparecer em um jogo do Inter Miami (atual clube do craque nos EUA) segurando uma placa direta e reta: “Messi, quer casar comigo?”. O post alcançou mais de 1,3 milhão de curtidas.

Mesmo torcendo para os nossos maiores rivais históricos no futebol e aumentando a idade em alguns meses para garantir o engajamento, é impossível resistir ao carisma da “Vovó Gângster”. Vida longa à dona Pauline!

Foto: Reprodução/FIFA/YouTube