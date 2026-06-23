Nova regra da CNH: Detran-PA orienta candidatos a anteciparem exame toxicológico para evitar atrasos

Teste obrigatório para as categorias A e B pode ser feito logo após a abertura do processo, antes mesmo das aulas teóricas na autoescola.

Os candidatos que buscam tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Pará já estão se adequando às novas exigências da legislação nacional. Nos primeiros 15 dias de vigência da obrigatoriedade do exame toxicológico para as categorias A (motos) e B (carros), o Departamento de Trânsito do Pará (Detran) já contabilizou 748 exames vinculados exclusivamente a esses tipos de processos em todo o estado.

A inclusão do teste no processo de primeira habilitação atende a uma determinação da legislação federal e integra o pacote de medidas voltadas para o fortalecimento da segurança viária, buscando formar condutores mais conscientes.

Candidato não precisa esperar as aulas para fazer o exame

Para garantir agilidade e evitar gargalos no processo, o Detran emitiu uma recomendação importante: o exame toxicológico pode ser realizado a qualquer momento logo após a abertura do processo de primeira habilitação.

Isso significa que não é necessário esperar etapas específicas, como o início das aulas teóricas ou das aulas práticas de direção na autoescola. A orientação é que o cidadão procure um laboratório credenciado o quanto antes para evitar atrasos na emissão final do documento.

A diretora de habilitação, condutores e registro de veículos do órgão, Carolina Sampaio, reforça o alerta para quem vai iniciar o processo:

“É importante que os candidatos observem essa exigência que agora é obrigatória para todas as pessoas que estão tirando a primeira habilitação”, explica a diretora.

Como funciona o envio do resultado?

O processo é simplificado para o candidato após a ida ao laboratório. Assim que a coleta do material é realizada e analisada, o próprio laboratório credenciado encaminha o resultado de forma eletrônica diretamente para o sistema do Detran-PA. Com o laudo inserido no sistema, o processo do candidato ganha andamento regular nas próximas etapas.

O órgão estadual orienta que, antes de realizar a coleta, os usuários verifiquem previamente a lista oficial de laboratórios credenciados junto ao Detran ou ao Ministério do Trabalho. O acompanhamento da implantação da nova rotina segue sendo monitorado para garantir fluidez no atendimento aos novos motoristas paraenses.

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