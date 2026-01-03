Critics Choice Awards: “Ainda Estou Aqui” foi premiado na última edição?

Filme brasileiro concorreu por Melhor Filme Estrangeiro no ano passado; este ano, “O Agente Secreto” foi indicado

Marina Toledo, da CNN Brasil

A 31ª edição do Critics Choice Awards, uma das principais premiações de Hollywood, acontece neste domingo (4). O filme brasileiro “O Agente Secreto” concorre em duas categorias: Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Ator (Wagner Moura).

No ano passado, o Brasil também estava na competição — com “Ainda Estou Aqui”, que concorreu na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. O título de Walter Salles estrelada por Fernanda Torres perdeu o prêmio para “Emília Perez”.

Poucos mais de um mês depois, no entanto, “Ainda Estou Aqui” venceu a mesma categoria no Oscar, a principal premiação de Hollywood. A vitória marcou a primeira estatueta do Brasil.

“O Agente Secreto” também está cotado para o Oscar. Ele entrou na pré-lista divulgada no início do mês. As indicações da 98ª edição serão divulgadas no dia 22 de janeiro. Já a cerimônia está marcada para 15 de março.

Divulgação/Alile Dara Onawale