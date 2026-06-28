De Repente…

Hoje é dia de mais um cortejo do Arraial do Pavulagem pelas principais ruas do centro de Belém. //// A tradição se mistura com a feira de secos & molhados que ocorre todo domingo na Praça da República. //// Cansados de esperar que o INSS resolva as demandas de pedidos de benefícios como aposentadorias e pensões, contribuintes estão apelando para a judicialização de suas causas. //// A posição do INSS é sempre negar o benefício, especialmente para quem não deve mais nada para a Previdência Social. //// Um absurdo! //// Onde ficaram os direitos adquiridos, muitos dos quais foram cassados ainda na era FHC? //// O recente escândalo familiar envolvendo a ex-Primeira Dama Michele Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República, deu munição à esquerda para as eleições de outubro deste ano. //// Waldemar Costa Neto, o presidente do PL que estava em viagem ao exterior, voltou às pressas, mas o estrago já está feito. //// Possivelmente, durante a campanha no rádio e tv, o vídeo da mulher do ex-presidente Bolsonaro seja usado. //// Pensando bem, como diria o colunista Cláudio Humberto, no Senado e na Câmara, há parlamentares que não disseram e não dizem para o que foram fazer nas duas casas legislativas federais. //// Tamanha inércia! //// Política é um negócio complicado. //// Atinge até figuras importantes do mundo do futebol. //// Não se vê mais fogueiras nas festas de Santo Antônio, São João e São Pedro nas ruas de Belém. //// São raras. //// Aliás, hoje e amanhã são dias de fogueiras. //// Terça-feira, 30, fogueira de paneiro, da festa de São Marçal, que só é folclore, mas o santo não é reconhecido pela Igreja Católica.