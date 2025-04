Desvendando o Ver-o-Peso: A Fotografia na Estação das Docas

O público terá a oportunidade de interagir com os fotógrafos, que compartilharão suas experiências e visões sobre as obras.

Nesta sexta-feira (11), a Estação das Docas, em Belém, convida para uma imersão visual em “Ver-o-Peso: Múltiplas Linguagens Fotográficas”. A exposição, resultado do talento dos alunos do curso Técnico em Processos Fotográficos do Senac, apresenta olhares autorais e técnicas aprendidas durante a formação. Visitação das 15h às 18h, Armazém 1, próximo ao Museu do Porto.

Esta exposição é a culminação da jornada da turma iniciada em agosto de 2023 no curso Técnico em Processos Fotográficos do Senac. “Ver-o-Peso: Múltiplas Linguagens Fotográficas” celebra a conclusão da formação, unindo técnica, sensibilidade e a rica identidade cultural local. Cada um dos formandos apresentará cinco fotografias, oferecendo um panorama diversificado do emblemático Ver-o-Peso.

O projeto explora a aplicação prática das diversas linguagens fotográficas aprendidas no curso – como a social, jornalística, arquitetônica e de moda – na interpretação singular do Ver-o-Peso. Essa abordagem multifacetada transforma a exposição em uma jornada visual através de perspectivas inéditas, cores vibrantes, texturas expressivas e as narrativas que tecem o dia a dia do mercado.

A presença dos fotógrafos durante o evento proporcionará ao público um contato direto com os criadores, que compartilharão suas vivências, as motivações por trás de cada clique e suas interpretações das imagens, fomentando um diálogo enriquecedor entre artista e espectador.

A realização desta exposição é possível graças ao apoio da Organização Social Pará 2000, gestora da Estação das Docas. Essa parceria sublinha o comprometimento da instituição com a valorização de projetos culturais e educativos que celebram a identidade paraense e dinamizam os espaços públicos com arte, criatividade e desenvolvimento profissional.

Serviço



Exposição “Ver-o-Peso: Múltiplas Linguagens Fotográficas”

Data: 11 de abril de 2025

Hora: 15h às 18h

Local: Museu do porto – Armazém 1 da Estação das Docas

Entrada franca